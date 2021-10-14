مقتل 4 قيادات حوثية كبيرة في العبدية والجوبة وقيادي خامس يقع في الأسر «الأسماء» الأمم المتحدة تشعر بالقلق لما يتعرض له نحو 35 الف شخص جنوبي مأرب ! جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن وغروندبرغ يقدم احاطة جديدة السلطات في مأرب تعلن العبدية منطقة منكوبة التقارب السعودي الإيراني.. إلى أين؟ (تقرير) ”واشنطن“ تعلن عن رؤيتها لانهاء الحرب في اليمن مقتل 400 حوثياً وتدمير 30 آلية جنوبي مأرب خلال الـ3 أيام الماضية الكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ لتسليم المناطق المحررة جنوبي الحديدة لمليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تدمر أكثر من 20 مدرسة بحجة قيادي إصلاحي رفيع: أعداء الثورة يتسللون عبر خلافاتنا الصغيرة لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية
تشهد مناطق جنوب غرب محافظة مأرب، اليوم الخميس مواجهات وصفت بالأعنف ، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم أربعة من القيادات الميدانية.
ووفق مصادر عسكرية فان مواجهات عنيفة تدور في جبهة الجوبة ومحيط مديرية العبدية جنوب مأرب.
وقتل القيادي الحوثي المدعو أحمد حسين الضلع مع عشرات من الحوثيين على أيدي رجال القبائل في جبهة العبدية،وفق المصادر.
وفي مديرية الجوبة، ذكرت المصادر أن مناطق علفاء وواسط، تشهد معارك متواصلة أحبطت خلالها قوات الجيش الوطني محاولات تقدم للميليشيات.
واسفرت المعارك الدائرة في الجوبة عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات بينهم القيادي أبو يوسف جحاف، قائد الحملة الحوثية، وأمين الشريف وخالد الجبوري، كما تم أسر القيادي الحوثي محمد عبدالله الجنيد.