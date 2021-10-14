مقتل 4 قيادات حوثية كبيرة في العبدية والجوبة وقيادي خامس يقع في الأسر «الأسماء»

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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تشهد مناطق جنوب غرب محافظة مأرب، اليوم الخميس مواجهات وصفت بالأعنف ، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بينهم أربعة من القيادات الميدانية.

ووفق مصادر عسكرية فان مواجهات عنيفة تدور في جبهة الجوبة ومحيط مديرية العبدية جنوب مأرب.

وقتل القيادي الحوثي المدعو أحمد حسين الضلع مع عشرات من الحوثيين على أيدي رجال القبائل في جبهة العبدية،وفق المصادر.

وفي مديرية الجوبة، ذكرت المصادر أن مناطق علفاء وواسط، تشهد معارك متواصلة أحبطت خلالها قوات الجيش الوطني محاولات تقدم للميليشيات.

واسفرت المعارك الدائرة في الجوبة عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات بينهم القيادي أبو يوسف جحاف، قائد الحملة الحوثية، وأمين الشريف وخالد الجبوري، كما تم أسر القيادي الحوثي محمد عبدالله الجنيد.