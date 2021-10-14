جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن وغروندبرغ يقدم احاطة جديدة السلطات في مأرب تعلن العبدية منطقة منكوبة التقارب السعودي الإيراني.. إلى أين؟ (تقرير) ”واشنطن“ تعلن عن رؤيتها لانهاء الحرب في اليمن مقتل 400 حوثياً وتدمير 30 آلية جنوبي مأرب خلال الـ3 أيام الماضية الكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ لتسليم المناطق المحررة جنوبي الحديدة لمليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تدمر أكثر من 20 مدرسة بحجة قيادي إصلاحي رفيع: أعداء الثورة يتسللون عبر خلافاتنا الصغيرة لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية اشتداد المعارك في العبدية وطيران التحالف يفتك بعناصر المليشيات وعشرات القتلى والجرحى وصول طائرة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر الى صنعاء وناشطون يذكرون المنظمة الأممية بـ”العبدية“ والمنظمة ترد
يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة دورية لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية في اليمن.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب، أن هانس غروندبرغ سيقدم إحاطة جديدة عن الوضع في اليمن، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت اليمن.
ومن المتوقع أن يُطلع "هانس" المجلس على نتائج زياراته واللقاءات التي عقدها منذ توليه منصبه مطلع سبتمبر الماضي.
وعقب إحاطته الأولى في العاشر من سبتمبر الماضي، قام المبعوث الأممي بمشاورات أولية مع الحكومية الشرعية وممثلين عن مليشيا الحوثي والفاعلين الدوليين، وذلك خلال زيارتين للرياض ومسقط وعدن.