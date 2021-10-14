جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن وغروندبرغ يقدم احاطة جديدة

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس، جلسة دورية لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية في اليمن.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب، أن هانس غروندبرغ سيقدم إحاطة جديدة عن الوضع في اليمن، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت اليمن.

ومن المتوقع أن يُطلع "هانس" المجلس على نتائج زياراته واللقاءات التي عقدها منذ توليه منصبه مطلع سبتمبر الماضي.

وعقب إحاطته الأولى في العاشر من سبتمبر الماضي، قام المبعوث الأممي بمشاورات أولية مع الحكومية الشرعية وممثلين عن مليشيا الحوثي والفاعلين الدوليين، وذلك خلال زيارتين للرياض ومسقط وعدن.