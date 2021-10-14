التقارب السعودي الإيراني.. إلى أين؟ (تقرير) ”واشنطن“ تعلن عن رؤيتها لانهاء الحرب في اليمن مقتل 400 حوثياً وتدمير 30 آلية جنوبي مأرب خلال الـ3 أيام الماضية الكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ لتسليم المناطق المحررة جنوبي الحديدة لمليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تدمر أكثر من 20 مدرسة بحجة قيادي إصلاحي رفيع: أعداء الثورة يتسللون عبر خلافاتنا الصغيرة لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية اشتداد المعارك في العبدية وطيران التحالف يفتك بعناصر المليشيات وعشرات القتلى والجرحى وصول طائرة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر الى صنعاء وناشطون يذكرون المنظمة الأممية بـ”العبدية“ والمنظمة ترد أبطال الجيش الوطني من جبهات بيحان يحتفلون بالعيد ال58 الثورة 14أكتوبر الجالية اليمنية بولاية ”ميتشغن“ الأمريكية تحتفي بثورتي سبتمبر اوكتوبر بحضور أعضاء في ”الكونجرس“
قال المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينج إن بلاده "لا ترى أي دور إيجابي لإيران في اليمن بل وتعمل على تغذية الصراع بشتى الوسائل".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في الرياض تحدث فيه عن رؤية الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، حسب وكالة سبأ الرسمية.
وقال كينغ، إن رؤية بلاده تتوافق مع الجانب السعودي ـ وفقا لتعبيره ـ بعدم وجود حل عسكري في اليمن وبالتالي "نعمل على إيجاد أرضية تمكن اليمنيون من مناقشة أوضاعهم".
وأضاف "نعتبر الهجوم الحوثي على مأرب يتعارض مع الرؤية الامريكية لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب في اليمن.. ونحن ندفع باتجاه الحل السياسي كما نؤمن أن الأطراف الخارجية لا يمكنها فرض حلول على الداخل وأن الأطراف اليمنية تمتلك مقدرة على الحوار وسبق واظهروا هذا في السابق".
وأعرب المبعوث الأمريكي عن قلق بلاده إزاء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المدنيين في مديرية العبدية بمأرب، ووضع خزان صافر النفطي والذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة في المنطقة مالم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذا الملف.
وأشار إلى أنه ليس من المقبول استمرار الهجمات الصاروخية من قبل ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية وتهديد سلامة المواطنين.