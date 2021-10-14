”واشنطن“ تعلن عن رؤيتها لانهاء الحرب في اليمن

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قال المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركينج إن بلاده "لا ترى أي دور إيجابي لإيران في اليمن بل وتعمل على تغذية الصراع بشتى الوسائل".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في الرياض تحدث فيه عن رؤية الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، حسب وكالة سبأ الرسمية.



وقال كينغ، إن رؤية بلاده تتوافق مع الجانب السعودي ـ وفقا لتعبيره ـ بعدم وجود حل عسكري في اليمن وبالتالي "نعمل على إيجاد أرضية تمكن اليمنيون من مناقشة أوضاعهم".



وأضاف "نعتبر الهجوم الحوثي على مأرب يتعارض مع الرؤية الامريكية لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب في اليمن.. ونحن ندفع باتجاه الحل السياسي كما نؤمن أن الأطراف الخارجية لا يمكنها فرض حلول على الداخل وأن الأطراف اليمنية تمتلك مقدرة على الحوار وسبق واظهروا هذا في السابق".



وأعرب المبعوث الأمريكي عن قلق بلاده إزاء الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المدنيين في مديرية العبدية بمأرب، ووضع خزان صافر النفطي والذي يهدد بكارثة بيئية كبيرة في المنطقة مالم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذا الملف.



وأشار إلى أنه ليس من المقبول استمرار الهجمات الصاروخية من قبل ميليشيات الحوثي على الأراضي السعودية وتهديد سلامة المواطنين.