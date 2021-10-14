التقارب السعودي الإيراني.. إلى أين؟ (تقرير) ”واشنطن“ تعلن عن رؤيتها لانهاء الحرب في اليمن مقتل 400 حوثياً وتدمير 30 آلية جنوبي مأرب خلال الـ3 أيام الماضية الكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ لتسليم المناطق المحررة جنوبي الحديدة لمليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تدمر أكثر من 20 مدرسة بحجة قيادي إصلاحي رفيع: أعداء الثورة يتسللون عبر خلافاتنا الصغيرة لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية اشتداد المعارك في العبدية وطيران التحالف يفتك بعناصر المليشيات وعشرات القتلى والجرحى وصول طائرة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر الى صنعاء وناشطون يذكرون المنظمة الأممية بـ”العبدية“ والمنظمة ترد أبطال الجيش الوطني من جبهات بيحان يحتفلون بالعيد ال58 الثورة 14أكتوبر الجالية اليمنية بولاية ”ميتشغن“ الأمريكية تحتفي بثورتي سبتمبر اوكتوبر بحضور أعضاء في ”الكونجرس“
أعلن تحالف دعم الشرعية، مقتل نحو 400 مسلح حوثي وتدمير نحو 30 آلية عسكرية بغارات جوية مكثفة في جبهة العبدية جنوبي مأرب، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وبحسب بيانات منفصلة أوردتها تباعاً وكالة "واس" السعودية بشكل يومي (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، فإن طيران التحالف نفذ 95 غارة جوية، خلال ذات الفترة، استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وتسببت الغارات بمقتل 398 مسلحاً حوثياً، وتدمير 29 آلية عسكرية، وفقاً للتحالف، الذي أكد في بياناته على دعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل.
ومنذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية العبدية من مختلف المنافذ، بعدما صدت القوات الحكومية بإسناد كبير من التحالف العربي، جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.