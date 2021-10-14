مقتل 400 حوثياً وتدمير 30 آلية جنوبي مأرب خلال الـ3 أيام الماضية

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية، مقتل نحو 400 مسلح حوثي وتدمير نحو 30 آلية عسكرية بغارات جوية مكثفة في جبهة العبدية جنوبي مأرب، خلال الأيام الثلاثة الماضية.



وبحسب بيانات منفصلة أوردتها تباعاً وكالة "واس" السعودية بشكل يومي (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء)، فإن طيران التحالف نفذ 95 غارة جوية، خلال ذات الفترة، استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وتسببت الغارات بمقتل 398 مسلحاً حوثياً، وتدمير 29 آلية عسكرية، وفقاً للتحالف، الذي أكد في بياناته على دعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل.



ومنذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية العبدية من مختلف المنافذ، بعدما صدت القوات الحكومية بإسناد كبير من التحالف العربي، جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.