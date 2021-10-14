الكشف عن ”مؤامرة خطيرة“ لتسليم المناطق المحررة جنوبي الحديدة لمليشيا الحوثي ميليشيا الحوثي تدمر أكثر من 20 مدرسة بحجة قيادي إصلاحي رفيع: أعداء الثورة يتسللون عبر خلافاتنا الصغيرة لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية اشتداد المعارك في العبدية وطيران التحالف يفتك بعناصر المليشيات وعشرات القتلى والجرحى وصول طائرة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر الى صنعاء وناشطون يذكرون المنظمة الأممية بـ”العبدية“ والمنظمة ترد أبطال الجيش الوطني من جبهات بيحان يحتفلون بالعيد ال58 الثورة 14أكتوبر الجالية اليمنية بولاية ”ميتشغن“ الأمريكية تحتفي بثورتي سبتمبر اوكتوبر بحضور أعضاء في ”الكونجرس“ تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع وزير الصناعة نزوح 74 ألف يمني منذ مطلع 2021 اللواء سلطان العرادة نحن على استعداد للمواجهة والحرب على مشارف مارب مستمرة منذ سنوات
كشف رئيس مجلس تهامة الوطني، وعضو مجلس النواب الشيخ محمد ورق، الاربعاء 13 اكتوبر/تشرين الأول، عن "مؤامرة خطيرة" تهدف لتسليم مليشيا الحوثي، المناطق الساحلية المحررة جنوبي الحديدة (غربي اليمن)، داعيًا لنكف قبلي وهبة شعبية عارمة.
وقال "ورق"، في تسجيل مرئي، مخاطبا أبناء تهامة: ”إننا اليوم أمام مؤامرة خطيرة لإسقاط الساحل التهامي الغربي للمليشيات الحوثية، من قبل القوى العميلة في الداخل، للقوى الخارجية (في إشارة إلى قوات طارق المدعومة من الإمارات)، و الإعداد لمحرقة جماعية لألوية الزرانيق والتهامية والعمالقة الجنوبية".
ولفت البرلماني اليمني إلى أنه "تم سحب القوات ذات العدة والعتاد"، بعدما تم إضعاف القوة المتبقية في الساحل التهامي، مؤكدا امتلاكه معلومات مؤكدة، عن تواجد "أيادٍ خفية" في المناطق الحساسة الدريهمي والجاح والفازة، لتسهيل دخول المليشيات الحوثية.
وأشار النائب ورق إلى أنه وبالتزامن مع تلك المؤامرة تواصل مليشيا الحوثي التحشيد إلى الساحل لتنفيذ هذه المؤامرة، التي تقتضي بسحب قوات (طارق صالح) باتجاه المخا والوازعية، وإبقاء ألوية الزرانيق والتهامية والعمالقة الجنوبية للمحرقة في الداخل.
ودعا رئيس مجلس تهامة الوطني، أبناء تهامة لهبة شعبية عارمة، ونكف قبلي وشعبي للدفاع عن "الأرض والعرض"، ومواجهة هذه المؤامرة الخطيرة الكارثية.