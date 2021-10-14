ميليشيا الحوثي تدمر أكثر من 20 مدرسة بحجة

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قالت وزارة حقوق الانسان، مساء الأربعاء، إن ميليشيا الحوثي دمرت أكثر من 20 مدرسة، في أربع مديريات بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وكيل وزارة حقوق الانسان "ماجد فضائل"، قوله إن "6000 طالباً وطالبة في المديريات المحررة بمحافظة حجة يتلقون تعليمهم في بيئة غير صالحة للتعليم ولا تتوفر فيها أدنى معايير الجودة أو الأمان، بعد أن دمرت مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً 13 مدرسة تدميراً كلياً و 6 مدارس تدميراً جزئياً ومدرستان أصبحت متهالكة".

وحسب المسؤول الحكومي فإن "الأطفال والنساء في المديريات المحررة (ميدي وحيران وحرض وشمال عبس) يعانون من أمراض سوء التغذية وانتشار الأوبئة نتيجة عدم توفر الرعاية اللازمة وعدم توفر اللقاحات منذ اربع سنوات، وهو ما يشكل خطراً يهدد حياة الأطفال والأمهات في تلك المناطق ويجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والاعاقات الدائمة مثل شلل الأطفال والدفتيريا والحصبة والسعال الديكي وغيرها من الأمراض".

وأوضح أن "أكثر من 10 آلاف طفل لم يتلقوا الرعاية الصحية الأولية ولا اللقاحات الأساسية منذ ولادتهم وكذا الرعاية التكاملية للأمومة والطفولة".

وطالب وكيل وزارة حقوق الانسان، الجهات المعنية والمنظمات ذات العلاقة ومنها اليونيسيف بـ "سرعة توفير المنهج المدرسي لكل المراحل التعليمية وتوفير الادوات الاساسية للعملية التعليمية والأدوات الأساسية وتوفير البيئة الصفية المناسبة والآمنة من فصول دراسية بديلة ومناسبة في الحد الممكن".

ودعا الوكيل فضائل، منظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونسيف) إلى "التحرك الجاد لإنقاذ الطفولة والأمومة في المديريات المحررة شمال محافظة حجة، ومساعدة السلطات المحلية للقيام بواجبها تجاه الأطفال والنساء في ظل تدني وانعدام البنية التحتية والخدمات العامة من صحة وتعليم".