قيادي إصلاحي رفيع: أعداء الثورة يتسللون عبر خلافاتنا الصغيرة لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الثلاثاء 13 اكتوبر/تشرين الاول، القوى السياسية اليمنية للعمل كبجبهة تحرير وطنية؛ حفاظا على إرث الأباء وحماية تضحياتهم.

وقال نائب رئيس الدائرة الاعلامية للإصلاح ل، في تغريدة على "توتير": "في هذا المنعطف الخطير لا مجال للانشغال بخلافاتنا الصغيرة التي تمكّن أعداء الثورة من التسلل عبرها لتصفية حساباتهم من الحركة الوطنية".

وأكد العديني، "أن الحفاظ على إرث الأباء وحماية حصيلة تضحياتهم وجلّ المكتسبات الوطنية متوقفة على عملنا جميعًا كجبهة تحرير وطني لا تفرقها الشواغل الهامشية".

وجاءت تغريدة العديني تزامنا مع الذكرى الـ 58 لثورة الـ 14 من أكتوبر، والتي تأتي في ظل تشتت القوى السياسية، واستمرار الانقلاب الحوثي على الدولة للعام السابع على التوالي.