أبطال الجيش الوطني من جبهات بيحان يحتفلون بالعيد ال58 الثورة 14أكتوبر

الخميس 14 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أوقد العميد الركن جحدل حنش العولقي، قائد جبهة بيحان قائد اللواء 21 ميكا شعلة ثورة الرابع عشر من أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.

وحيا العميد جحدل حنش صمود الأبطال المرابطين في جبهة بيحان واستبسالهم، في مواقع الشرف والبطولة التي ستكون بوابة للنصر وانطلاقة نحو تحرير كامل تراب اليمن واستعادة الدولة من براثن احفاد الإمامة.

وأكد أن نضال الآباء الذي توج بطرد الاستعمار البريطاني يشحذ نفوس الأبناء ليستبسلوا أكثر وينهوا المؤامرات على بلادهم ويقطعوا الذراع الإيرانية في اليمن والتي لن تكون بأكثر قوة من بريطانيا العظمى آنذاك.

مهنئاً القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى 58 لثورة 14 اكتوبر التي تأتي وأبطال القوات المسلحة يذودون في مختلف الجبهات عن المكتسبات الوطنية وعن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر.