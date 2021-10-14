اشتداد المعارك في العبدية وطيران التحالف يفتك بعناصر المليشيات وعشرات القتلى والجرحى وصول طائرة مساعدات إنسانية للصليب الأحمر الى صنعاء وناشطون يذكرون المنظمة الأممية بـ”العبدية“ والمنظمة ترد أبطال الجيش الوطني من جبهات بيحان يحتفلون بالعيد ال58 الثورة 14أكتوبر الجالية اليمنية بولاية ”ميتشغن“ الأمريكية تحتفي بثورتي سبتمبر اوكتوبر بحضور أعضاء في ”الكونجرس“ تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع وزير الصناعة نزوح 74 ألف يمني منذ مطلع 2021 اللواء سلطان العرادة نحن على استعداد للمواجهة والحرب على مشارف مارب مستمرة منذ سنوات قطر موقفها من محادثات إيران والسعودية ”الأورومتوسطي“ يحذر من ”تداعيات خطيرة“ جراء حصار ”العبدية “ مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء حصار وقصف ميليشيا الحوثي على ”العبدية“ بمارب
أوقد العميد الركن جحدل حنش العولقي، قائد جبهة بيحان قائد اللواء 21 ميكا شعلة ثورة الرابع عشر من أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والخمسين في جبهة بيحان بمحافظة شبوة.
وحيا العميد جحدل حنش صمود الأبطال المرابطين في جبهة بيحان واستبسالهم، في مواقع الشرف والبطولة التي ستكون بوابة للنصر وانطلاقة نحو تحرير كامل تراب اليمن واستعادة الدولة من براثن احفاد الإمامة.
وأكد أن نضال الآباء الذي توج بطرد الاستعمار البريطاني يشحذ نفوس الأبناء ليستبسلوا أكثر وينهوا المؤامرات على بلادهم ويقطعوا الذراع الإيرانية في اليمن والتي لن تكون بأكثر قوة من بريطانيا العظمى آنذاك.
مهنئاً القيادة السياسية والعسكرية العليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى 58 لثورة 14 اكتوبر التي تأتي وأبطال القوات المسلحة يذودون في مختلف الجبهات عن المكتسبات الوطنية وعن أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر.