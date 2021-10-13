تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع وزير الصناعة

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم، مع وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول، عدداً من القضايا المتعلقة بدعم وتفعيل اداء مكتب الصناعة والتجارة بالمحافطة في تنظيم التجارة والرقابة على الاسواق المحلية وحماية المستهلكين، والتجهيزات الجارية لافتتاح فرع الهيئة العامة للمقاييس وضبط الجودة في المحافظة بموجب قرار الانشاء الصادر من وزير الصناعة.

واستعرض اللقاء ما تشهده المحافظة من توسع وحراك تجاري واستثماري صناعي والفرص الواعدة المتوفرة في هذا الجانب بالمحافظة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية والحاجة الى دعم جهود المكتب في عمليات تنظيم الانشطة التجارية والصناعية وحماية المستهلك والرقابة على السلع والمنتجات من حيث الصلاحية والاسعار والرقابة على جودة منتجات المنشآت الصناعية التي جرى افتتاحها في المحافظة.

واكد المحافظ العرادة، ان الجانب الاقتصادي ومعيشة الناس واحدة من جبهات المعركة الوطنية التي تخوضها المحافظة مع مليشيا الحوثي التابعة لايران.

.مؤكدا ان محافظة مأرب ستنتصر في هذه المعركة الوطنية ومعها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشرفاء من ابناء اليمن، لانها تنتصر لقيم الثورة والجمهورية والهوية الوطنية.

واشاد وزير الصناعة والتجارة، بالتوسع العمراني الانشطة التجارية والصناعية بمحافظة مأرب..

مؤكداً ان الوزارة ستعمل على تعزيز ودعم دور مكتبها في المحافظة للتغلب على التحديات التي تقف امامه في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المحافظة وما تسطره من تاريخ مشرق في تاريخ اليمن الحديث ومفصلي في مستقبل اليمن وبناء دولته الاتحادية..منوها الى ان الوزارة ستعمل على الاسراع في استكمال اجراءات ترتيب الافتتاح لفرع هيئة المواصفات والمقاييس لما له من اهمية في حماية المستهلك وتنشيط التجارة والاستثمار في المحافظة.