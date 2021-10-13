نزوح 74 ألف يمني منذ مطلع 2021

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزوح أكثر من 74 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري 2021، جراء الصراع المستمر في البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إنه منذ "الأول من يناير/كانون الثاني 2021 حتى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رصدت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نزوح 12 ألفا و413 أسرة، يبلغ إجمالي عدد أفرادها 74 ألفا 487 شخصا".

وأفاد التقرير بأنه "خلال الفترة بين الثالث والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول، تم رصد نزوح 504 أسر، عدد أفرادها 3024".

وأوضح أن "العدد الأكبر من النازحين -الذين فروا من منازلهم- تم رصده في محافظات مأرب (وسط) وشبوة (جنوبي شرق) والبيضاء (وسط)".

ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وكذلك احتوائها على محطة مأرب للغاز التي كانت -قبل الحرب- تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.