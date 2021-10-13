تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع وزير الصناعة نزوح 74 ألف يمني منذ مطلع 2021 اللواء سلطان العرادة نحن على استعداد للمواجهة والحرب على مشارف مارب مستمرة منذ سنوات قطر موقفها من محادثات إيران والسعودية ”الأورومتوسطي“ يحذر من ”تداعيات خطيرة“ جراء حصار ”العبدية “ مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء حصار وقصف ميليشيا الحوثي على ”العبدية“ بمارب خبراء ينصحون باتباع أربع عادات ذهبية لتخفيف الوزن صحيفة روسية :الرياض وطهران وضعتا قنبلة تحت العقوبات الأمريكية رونالدو يسافر إلى دولة عربية لافتتاح مشروع خاص به هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية المقدشي يزور جبهات مراد ويوجه دعوة لكل القبائل ويتحدث مع المقاتلين عن القرار والخيار الوحيد
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزوح أكثر من 74 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري 2021، جراء الصراع المستمر في البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إنه منذ "الأول من يناير/كانون الثاني 2021 حتى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رصدت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نزوح 12 ألفا و413 أسرة، يبلغ إجمالي عدد أفرادها 74 ألفا 487 شخصا".
وأفاد التقرير بأنه "خلال الفترة بين الثالث والتاسع من أكتوبر/تشرين الأول، تم رصد نزوح 504 أسر، عدد أفرادها 3024".
وأوضح أن "العدد الأكبر من النازحين -الذين فروا من منازلهم- تم رصده في محافظات مأرب (وسط) وشبوة (جنوبي شرق) والبيضاء (وسط)".
ومنذ بداية فبراير/شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وكذلك احتوائها على محطة مأرب للغاز التي كانت -قبل الحرب- تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.