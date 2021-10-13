تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة مع وزير الصناعة نزوح 74 ألف يمني منذ مطلع 2021 اللواء سلطان العرادة نحن على استعداد للمواجهة والحرب على مشارف مارب مستمرة منذ سنوات قطر موقفها من محادثات إيران والسعودية ”الأورومتوسطي“ يحذر من ”تداعيات خطيرة“ جراء حصار ”العبدية “ مقتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء حصار وقصف ميليشيا الحوثي على ”العبدية“ بمارب خبراء ينصحون باتباع أربع عادات ذهبية لتخفيف الوزن صحيفة روسية :الرياض وطهران وضعتا قنبلة تحت العقوبات الأمريكية رونالدو يسافر إلى دولة عربية لافتتاح مشروع خاص به هو الأول من نوعه في القارة الإفريقية المقدشي يزور جبهات مراد ويوجه دعوة لكل القبائل ويتحدث مع المقاتلين عن القرار والخيار الوحيد
أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جميع زعماء الخليج يرغبون في منع حدوث أي خلافات في المستقبل، مشيرا إلى أن الجميع خسر بسبب الأزمة الخليجية وضيع 3 سنوات، والجميع فاز أيضا مع إعلان اتفاق العلا.
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وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات نقلتها "وكالة رويترز"، إن "سوء الفهم مع دول الجوار كانت له أسباب نأمل ألا تطفو على السطح من جديد"، مؤكدا أن "الوساطة بين إيران والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر".
وأوضح أن "الشرق الأوسط يشهد زخماً إيجابياً بين السعودية وإيران، ونحن نشجع ذلك"، مشددا على أنه "من مصلحتنا عودة العمل باالإتفاق النووي، وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك".
واعتبر وزير الخارجية القطري، أن "دول مجلس التعاون يجب أن تتواصل مع إيران بعيداً عن أي تدخلات"، موضحاً أن "علاقة بلاده مع واشنطن متينة واستراتيجية ومهمة بالنسبة لأمن المنطقة".
كما أوضح الشخ محمد بن عبد الرحمن، أن "إتفاقية أبراهام لا تتلاءم مع سياستنا، لأنها لا تقدم أي أفق لإنهاء الإحتلال"، مؤكداً أنه "لا يمكن الإعتماد على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، طالما أن الاحتلال قائم".