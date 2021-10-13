”الأورومتوسطي“ يحذر من ”تداعيات خطيرة“ جراء حصار ”العبدية “

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء 13 اكتوبر/تشرين الأول، من "تداعيات إنسانية خطيرة"، جراء الحصار المفروض من جماعة "الحوثي" على مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وقال المرصد (غير حكومي مقره جنيف)، في بيان: "نحذر من التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستمرار حصار جماعة الحوثي مديرية العبدية، في ظل نفاد معظم المواد الأساسية".

وذكر أنه "وثق انقطاعا شبه كامل للإمدادات الحيوية في العبدية؛ حيث تمنع قوات جماعة الحوثي وصول إمدادات الغذاء إلى السكان في ظل نفادٍ شبه تامٍّ للمواد الغذائية من المديرية".

وأشار المرصد إلى أن جماعة "الحوثي"، "لا تسمح بدخول إمدادات المياه المعدنية؛ ما اضطر السكان إلى شرب المياه غير المعالجة، فضلًا عن انقطاع كامل للكهرباء بسبب نفاد الوقود، وتعطّل تام للخدمات الصحية باستثناء وحدة طبية تقدم العلاج للجرحى بإمكانيات متواضعة".

وأضاف أن "ممارسة الجماعة سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في العبدية يعد مخالفة خطيرة للقوانين والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلّق بمبدأ التناسب، والنصوص التي تحظر تجويع وترهيب المدنيين".

ودعا "الأورومتوسطي" جماعة "الحوثي" إلى "تحييد المدنيين عن العمليات العسكرية (..)، وإنهاء الحصار المفروض على المدنيين دون شروط".

والثلاثاء، أخطرت الحكومة اليمنية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمعاناة 35 ألف محاصر من قبل الحوثيين في العبدية، مطالبة بموقف دولي عاجل لفك الحصار.

ومنذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية العبدية بمحافظة مأرب من مختلف المنافذ، بعد أن صدت القوات الحكومية بإسناد كبير من التحالف العربي، جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.‎