التحالف يعلن احباط هجوم وشيك غرب اليمن

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك بمنطقة الصليف، في البحر الأحمر (غربي اليمن).

وقال التحالف أن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.

وفي 20 سبتمبر المنصرم، اعلن التحالف تدمير زورقين مفخخين لميليشيات الحوثي بالصليف وإحباط هجوم وشيك.