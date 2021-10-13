الكشف عن الطلب الإيراني المعروض على السعودية كمقدمة لإنهاء الحرب في اليمن ونقطة الخلاف الرئيسية بين البلدين تقرير يكشف بالأرقام ما يحدث في قرى العبدية جنوب مأرب خلال الفترة (23 سبتمبر- 13 أكتوبر) قوات التحالف العربي تعلن مساندتها لعمليات الدفاع اليمنية جنوبي مأرب الحكومة اليمنية تستبعد السلام مع الحوثيين وتتحدث عن معركة مصيرية ستحدد مسار الحرب في البلاد حقيقة وفاة إمام الحرم المكي السديس أول تعليق قطري على المحادثات بين السعودية وإيران الحكومة تطالب البنك الدولي باستئناف عملة في عدن صفقة المليارات الستة هل تكف يد الكونغرس الأمريكي عن تركيا مصرع أكثر من 538 وخسائر تقدر ب 100 مليار في أمريكا إجتماع ثلاثي بين أمريكا والإمارات وإسرائيل لتدشين التعايش الديني
نقلت وكالة "بلومبرج"، اليوم الأربعاء، عن مصدرين مطلعين قولهما، إن إيران طلبت من السعودية إعادة فتح القنصليات وإعادة العلاقات الدبلوماسية، ليكون هذا بمثابة مقدمة لإنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت بلومبرج أنه بينما تدفع القوى العالمية لإجراء مفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أجرت ايران في هدوء أربع جولات من المناقشات بهدف تخفيف توترات مستمرة منذ سنوات مع السعودية. وجرى التركيز على اليمن، حيث يدعم البلدان الطرفين المتحاربين(الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين).
وعقدت الجولة الأخيرة من المحادثات السعودية الإيرانية في 21 سبتمبر، ومن المتوقع عقد جولة أخرى قريبا.
ولفتت بلومبرج إلى أن السعودية، التي تخوض مواجهات مع جماعة الحوثي في اليمن منذ عام 2015، تسعى إلى إنهاء الصراع .
وأضافت بلومبرج أن السعودية تريد اتفاقا بشأن اليمن كخطوة أولية نحو إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية، المقطوعة منذ عام 2016، إلا أن إيران تصر على أن يأتي التطبيع معها أولا.
وكان المتحدت باسم الخارجية الإيرانية صرح مؤخرا بأن المفاوضات مع السعودية وصلت "لمرحلة جدية أكثر".
وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن "الحوار مع السعودية يمكن أن يؤدي إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".