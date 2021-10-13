قوات التحالف العربي تعلن مساندتها لعمليات الدفاع اليمنية جنوبي مأرب

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أكدت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مساندتها لعمليات وإجراءاتِ وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية جنوبي مأرب.
وقالت أن كافة العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.
في غضون ذلك دعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، المواطنين إلى عدم الاقتراب أو المرور في طريق ( الجوبة ـ حريب ـ مأرب والجوبة قانية ـ البيضاء ) كونها منطقة عمليات عسكرية.
واهابت الوزارة في بلاغ لها، بجميع المواطنين الالتزام حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
وبدأت قوات الجيش الوطني شن هجوم واسع لاسترجاع مناطق سيطر عليها الحوثيون بمديرية الجوبة،وفق مصادر محلية.
كارثة انسانية
وكان وزير الإعلام معمر الإرياني، جدد تحذيره من كارثة إنسانية وشيكة جراء الحصار الحوثي على مديرية العبدية جنوب مأرب منذ قرابة الشهر.
وحذر الإرياني كذلك من نفاد مخزون مديرية العبدية من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوقف المعدات في المستشفى الوحيد بالمديرية نتيجة نفاد مادة الديزل وانقطاع الكهرباء بشكل كامل.
وقال الإرياني ان مصادر طبية في المديرية، أكدت إصابة 160 بين المدنيين بجروح متفاوتة بينهم نساء وأطفال، جراء القصف العشوائي لميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للقرى والمنازل. وعجز المستشفى الوحيد بالمديرية عن تقديم الخدمات وتعذر إخلاؤهم لمناطق أخرى نتيجة الحصار.