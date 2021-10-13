حقيقة وفاة إمام الحرم المكي السديس

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تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بوفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشريف.
ونفى مصدر سعودي الأنباء المتداولة عن وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس، مؤكدا أن الشيخ السديس بصحة جيدة.
من جانبها، علقت الصفحة الرسمية لشؤون الحرمين على موقع "تويتر" على أنباء وفاة السديس بطريقة غير مباشرة، حيث نشرت بيانا قالت فيه إن "الرئيس العام يوجه الدعوة لمعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ونائبه وفريق العمل معه لزيارة مكتبات الحرمين الشريفين لتطوير العمل البحثي".
وتابعت أن "الشيخ السديس أكد على اهتمامه بمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة"، مؤكدة أن هذا التعاون يسهم إيجاباً في تطوير منظومة العمل الرقمي والاستفادة من الخبرات والإمكانات التي تكتنفها الجهتان