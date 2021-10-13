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أول تعليق قطري على المحادثات بين السعودية وإيران

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جميع زعماء الخليج يرغبون في منع حدوث أي خلافات في المستقبل، مشيرا إلى أن الجميع خسر بسبب الأزمة الخليجية وضيع 3 سنوات، والجميع فاز أيضا مع إعلان اتفاق العلا.

 وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات نقلتها "وكالة رويترز"، إن "سوء الفهم مع دول الجوار كانت له أسباب نأمل ألا تطفو على السطح من جديد"، مؤكدا أن "الوساطة بين ​إيران​ والدول الأخرى تأتي في مصلحة قطر".

وأوضح أن "الشرق الأوسط يشهد زخماً إيجابياً بين ​السعودية​ وإيران، ونحن نشجع ذلك"، مشددا على أنه "من مصلحتنا عودة العمل باالإتفاق النووي​، وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك".

واعتبر وزير الخارجية القطري، أن "​دول مجلس التعاون​ يجب أن تتواصل مع إيران بعيداً عن أي تدخلات"، موضحاً أن "علاقة بلاده مع ​واشنطن​ متينة واستراتيجية ومهمة بالنسبة لأمن المنطقة".

كما أوضح الشخ محمد بن عبد الرحمن، أن "إتفاقية أبراهام لا تتلاءم مع سياستنا، لأنها لا تقدم أي أفق لإنهاء الإحتلال"، مؤكداً أنه "لا يمكن الإعتماد على التطبيع الاقتصادي مع ​إسرائيل​، طالما أن الاحتلال قائم

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