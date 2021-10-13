مصرع أكثر من 538 وخسائر تقدر ب 100 مليار في أمريكا إجتماع ثلاثين بين أمريكا والإمارات وإسرائيل لتدشين التعايش الديني الجيش الوطني يقلب موازين المعارك في الجوبة والعبدية ويكشف كذب وشائعات الإنقلابيين بعد زلة ماكرون فرنسا تسترضي الجزائز الغاضبة بتصريحات إيجابية جديدة محكمة العدل الدولية تنتصر للصومال ضد كينيا في قضية الحدود البحرية لهذه الأسباب.. سيشهد العالم ارتفاعاً كبيراً في أسعار البُن العام المقبل عاجل.. وزارة الدفاع توجة رسالة تحذير للمواطنين جنوبي «مأرب» وتعلن هذه المناطق مسرح عمليات عسكرية العثور على آلاف الدولارات بصناديق القمامة في دولة عربية.. تحقيق الشرطة يكشف عن أمر غريب (فيديو) واتساب يطلق ميزة «الإيقاف المؤقت».. تعرف عليها كيف قدمت المخابرات التركية "هدية ثمينة" إلى العراق بضربة مخابراتية قوية
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم ، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستدشن مجموعتي عمل جديدتين غدا الأربعاء.
وتأمل واشنطن في توسيع الاتفاقات بين إسرائيل وجيرانها التي تعرف باتفاقات أبراهام.
ويستضيف وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية غدا.
وذكر المسؤول قبيل الاجتماع، في تصريحات للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أن إحدى المجموعتين ستركز على التعايش الديني، بينما ستركز الأخرى على قضايا المياه والطاقة، وفقا لرويترز.
ومنتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات، ولحقت بهما المغرب والسودان.
والاتفاقيات، هي مجموعة من اتفاقيات السلام، التي أبرمتها إسرائيل مع عدة دول عربية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية