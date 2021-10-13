إجتماع ثلاثين بين أمريكا والإمارات وإسرائيل لتدشين التعايش الديني

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم ، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستدشن مجموعتي عمل جديدتين غدا الأربعاء.

وتأمل واشنطن في توسيع الاتفاقات بين إسرائيل وجيرانها التي تعرف باتفاقات أبراهام.

ويستضيف وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية غدا.

وذكر المسؤول قبيل الاجتماع، في تصريحات للصحفيين مشترطا عدم الكشف عن اسمه، أن إحدى المجموعتين ستركز على التعايش الديني، بينما ستركز الأخرى على قضايا المياه والطاقة، وفقا لرويترز.

ومنتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وقعت إسرائيل وكل من البحرين والإمارات على "اتفاقيات أبراهام"، التي تشمل تطبيع علاقات، ولحقت بهما المغرب والسودان.

والاتفاقيات، هي مجموعة من اتفاقيات السلام، التي أبرمتها إسرائيل مع عدة دول عربية، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية