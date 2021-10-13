الجيش الوطني يقلب موازين المعارك في الجوبة والعبدية ويكشف كذب وشائعات الإنقلابيين

الأربعاء 13 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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صرح مصدر ميداني، مفاجأة صادمة لأنصار الحوثي ، بعد ساعات من نشر المليشيات الحوثية أنباء السيطرة على مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب.

وقال الناشط الميداني المتواجد في ميدان المعركة، زيد علي الشليف، إن ‏ما يٌشاع عن سيطرة الحوثي على الجوبة كلام غير صحيح اطلاقا.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن الحرب في اول قرية من قرى الجوبة "واسط"، مؤكدا أن الجوبة لازالت تحت سيطرة قوات الجيش وأبناء القبائل وقالت مصادر عسكرية ، إن عشرات العناصر الحوثية وقعوا في قبضة مقاتلي قبائل العبدية، الليلة الماضية، عقب فشل هجوم حوثي على مواقع القبائل.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 60 حوثيًا سقطوا في قبضة مقاتلي القبائل، إثر محاولتهم إحراز تقدم نحو مواقع المقاتلين في جبهة العبدية، كما أفشل المقاتلون، كل تلك الهجمات، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف المليشيات. إلى ذلك، قالت مصادر محلية، توفي عدد من جرحى المقاومة الشعبية من أبناء العبدية، نتيجة النقص الحاد في الأدوية، والمسلتزمات الطبية، والفرق المختصة، في ظل الحصار الحوثي المفروض عليهم، وعجز القبائل عن نقل الجرحى إلى خارج المديرية.

وأكدت المصادر أن 3 جرحى فارقوا الحياة نتيجة نقص الأدوية، والفرق والمستلزمات الطبية، فيما لايزال نحو 56 جريحًا بحاجة ماسة لنقلهم إلى مستشفيات خارج المديرية. وفي الصعيد ذاته، سخرت مليشيا الحوثي من معاناة جرحى العبدية، وطالبت بتسليمهم إليها لنقلهم إلى صنعاء والبيضاء للعلاج، في ظل استمرار حصار المليشيات ومنعها من إخراج الجرحى إلى مناطق آمنة لعلاجهم.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تفرض مليشيا الحوثي حصارًا خانقًا على مديرية العبدية، محاولة اقتحامها، وتمنع وصول الأدوية والمواد الغذائية إليها، وتواصل إغلاق كافة المداخل لنقل الجرحى والمرضى إلى خارج المديرية.