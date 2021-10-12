عاجل.. وزارة الدفاع توجة رسالة تحذير للمواطنين جنوبي «مأرب» وتعلن هذه المناطق مسرح عمليات عسكرية

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دعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة مساء اليوم الثلاثاء المواطنين والأهالي إلى عدم الاقتراب أو المرور في الطريق الرابطة بين حريب والجوبة، جنوب محافظة مأرب.
وأكدت الوزارة ورئاسة هيئة الأركان بأن الطريق أصبحت منطقة عمليات عسكرية، داعية المواطنين وأهالي المنطقة، إلى عدم الاقتراب منها والالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم حسب ماذكر موقع الجيش سبتمبر نت.