العثور على آلاف الدولارات بصناديق القمامة في دولة عربية.. تحقيق الشرطة يكشف عن أمر غريب (فيديو)

عثر مواطنون لبنانيون، على كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزورة بعملة الدولار في أحد مطارح الأزبال في العاصمة اللبنانية بيروت، وهو الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن في البلاد من أجل التحقق منها ومن سبب تواجدها في هذا المكان.

فقد تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، الثلاثاء 12 أكتوبر/تشرين الأول مقاطع فيديو وصوراً تظهر العشرات من الأوراق النقدية بعملة الدولار وهي مكدسة في حاوية للنفايات في أحد المطارح، ما أثار الكثير من الجدل وفتح باب التكهنات.

وذهب العديد من المغردين إلى أن الأمر يتعلق بعملات مزورة كانت معدَّة من أجل "الاحتيال"، غير أن تدخلاً لقوات الأمن في البلاد فنَّد كل هذه الشائعات.

ففي بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "تتداول مواقع التواصل صورة لدولارات مرمية في مستوعب للنفايات في سن الفيل على أنها مزيفة بهدف ترويجها".

كما أضاف البيان: "بنتيجة التحقيق في فصيلة سن الفيل تبين أنها مخصصة للتصوير ومدوّن عليها عبارة "for filming not for trade" وقد بلغ عددها 3889 ورقة من فئة الـ100$، التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".