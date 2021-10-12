كبّدت المليشيات خسائر فادحة.. قوات الشرعية تنفذ عملية عسكرية خاطفة في جبهة الكسارة غربي مأرب

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة اليوم الثلاثاء هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مارب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :بإن أبطال الجيش تمكنوا خلال الهجوم من تدمير قدرات المليشيا في تلك المواقع وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا أسلحة خفيفة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيا.