تفاصيل ما دار بين الرئيس هادي واللواء سلطان العرادة مساء اليوم

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مارب

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أشاد اليوم الرئيس هادي ببطولات الجيش الوطني وبسالة المقاومة الشعبية وأبناء مأرب في مواجهة الخطر الإمامي والكهنوتي والمشروع الفارسي في اليمن.. مشددا على رص الصفوف، لمواجهة قوى التمرد الذي يهدد الهوية اليمنية والنظام الجمهوري.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي مساء اليوم، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المحافظة وسير المعارك في الجبهات ومنها حصار مديرية العبدية من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية. وثمن صمود واستبسال أبناء مأرب في وجه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، محييا التضحيات التي قدمها ويقدمها الأبطال في المؤسسة العسكرية والأمنية ورجال القبائل والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع والجبهات، والوقوف بثبات وبسالة في الدفاع عن النظام الجمهوري والوحدة وعزة وكرامة أبناء اليمن في مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية.

وقال فخامته "لقد مثل صمود مأرب الأسطوري في وجه همجية مليشيات إيران الانقلابية الحوثية نموذجا يحتذى به في الوطنية والبسالة والفداء لصمودها ودفاعها الأسطوري عن الأرض والعرض في مواجهة أسلحة وصواريخ إيران التي تقصف وتحاصر المدينة وتقتل النازحين والأبرياء على مدار أيام وشهور وأعوام متواصلة".

كما ثمن فخامته دور دول التحالف العربي من خلال المساندة والدعم الذي تقدمه للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والذي كان له الدور الفاعل في تحقيق الانتصارات المتوالية على المليشيا الانقلابية.

من جانبه أشار المحافظ إلى مستجدات الأوضاع بمأرب.. مؤكدا تماسك الجميع في مواجهة بقايا الإمامة والمشروع الإيراني في اليمن. وأشار العرادة إلى المعنويات العالية لأبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.. مشيدا بشجاعة وصمود أبناء مأرب الذين يضحون بأرواحهم انتصارا لكرامتهم والنظام الجمهوري.