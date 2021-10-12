حفل توديعي بمأرب لجرحى الدفعة الثامنة من مبتوري الأطراف الى سلطنة عمان

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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نُظم اليوم الأثنين، بمدينة مأرب حفلاً توديعياَ لخمسين جريحاً من متبوري الأطراف، والذين سيتوجهون الى سلطنة عمان ضمن الدفعة الثامنة، لتركيب أطراف صناعية في المركز العربي للأطراف الصناعية، برعاية من مؤسسة الشيخ حمود سعيد المخلافي.

وشهد الحفل حضور مدير عام مكتب محافظ محافظة مأرب محمد البازلي، ونائب مدير دائرة الخدمات الطبية العميد دكتور محمد عيسى ومساعد مدير دائرة الخدمات الطبية العميد دكتور عبدالملك الزبيري، ورئيس مقاومة محافظة إب الشيخ عبدالحكيم المرادي، ومندوبي المحافظات. وفي كلمته، عبّر مدير عام مكتب محافظ محافظة مأرب محمد البازلي عن اعتزازه وتقديره العالي لتضحيات الأبطال الجرحى ونضالاتهم في سبيل استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية،.

مثمناً جهود القائمين على المركز العربي للأطراف الصناعية في دعم وعلاج الجرحى مبتوري الأطراف من أبطال الجيش. الى ذلك، أشار نائب مدير دائرة الخدمات الطبية العميد الدكتور محمد عبده عيسى الى ماتوليه القيادة السياسية والحكومة من اهتمام بالجرحى وتقدير تضحياتهم الغالية ومتابعة علاجهم وتقديم الرعاية لهم، مثمناً نضال وتضحيات الجرحى وما بذلوا من بطولات خالدة بفقد جزء من أجسادهم في سبيل الوطن.

وعبّر عن شكره في ذات الصدد، للمركز العربي للأطراف الصناعية التابع لمؤسسة الشيخ حمود المخلافي، مثمناً جهودهم في استقبال الجرحى ومبتوري الأطراف وتقديم العلاج والرعاية لهم،. ويتوجه من محافظة مأرب 50 جريحاً من مبتوري الأطراف، ضمن الدفعة الثامنة التي تشمل جرحى مبتوري أطراف من كل المحافظات، الى سلطنة عمان، حيث

يستقبلهم المركز العربي للأطراف الصناعية التابع لمؤسسة الشيخ حمود المخلافي، والذي بادر برعاية علاجهم. ويعد المركز العربي للأطراف الصناعية في سلطنة عمان، من أبرز المراكز المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في تقديم العلاج والرعاية وتركيب الأطراف الصناعية للجرحى مبتوري الأطراف.