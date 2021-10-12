مصرع 134 حوثياً وتدمير 9 آليات في ”العبدية“ جنوبي مأرب

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر/تشرين الأول، ان قواته نفذت، خلال الـ24 ساعة الماضية 43 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثي، التي تفرض حصاراً خانقاً على سكان مديرية العبدية جنوب محافظة مارب، من جميع الاتجاهات.

وأضاف التحالف في بيان مقتضب نشره حساب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "عملية الاستهداف شملت تدمير (9) آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت (134) عنصراً إرهابياً"، من عناصر ميليشيا الحوثي.

وأكد التحالف ان "المليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين" في العبدية.

وكان التحالف قد أكد بيان سابق يوم الاثنين، التزامه بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش المليشيا. مشيراً الى أن إجمالي الغارات التي نفذتها مقاتلاته منذ بداية الحصار الذي فرضته الميليشيا على المديرية قبل أكثر من 20 يوماً وحتى يوم الاثنين، بلغت 338 استهدافاً نوعياً لحماية المدنيين الأبرياء.

وتواصل الميليشيا الحوثية، فرض حصار خانق على سكان مديرية العبدية منذ أكثر من 20 يوماً، في ظل صمت مطبق وتجاهل من قبل المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، تجاه ما يمر به السكان من جرائم وقصف للمنازل والممتلكات ومنع لوصول الاحتياجات الانسانية والضرورية لإبقاء عشرات الالاف من المدنيين على قيد الحياة.