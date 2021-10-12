الخميس القادم اجازة رسمية لكافة موظفي الدولة

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس القادم إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة الـ 14 من أكتوبر.
وأوضحت الوزارة في بيان ان ذلك استناداً إلى نص المادة (3) من القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية .. رافعة أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية وإلى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.
كما اصدرت الخدمة المدنية في حكومة صنعاء، اعلانا مماثلا.