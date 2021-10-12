هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة ومحافظات مصرية اخرى

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شعر سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، بهزة أرضية، حوالي الساعة 11.30 ظهر اليوم الثلاثاء،وفق وسائل اعلام مصرية.

وكتب عدد من المواطنين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم شعروا بهزة خفيفة استمرت عدة ثوان، ولاسيما سكان الأدوار العليا.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الشبكة القومية المصرية للزلازل حول تفاصيل تلك الهزة الأرضية.