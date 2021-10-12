الخميس القادم اجازة رسمية لكافة موظفي الدولة هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة ومحافظات مصرية اخرى الدفاعات الجوية السعودية تدمر مفخخة حوثية برقية عزاء حكومية في استشهاد مناضل كبير في مأرب وزير الخارجية: لا سلام في المنطقة بدون تغيير سلوك ايران مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بعدن تعتقل 400 مواطن خلال أسبوع رئيس الوزراء: التفجيرات الارهابية تكشف عن تخادم واضح مع مليشيا الحوثي وقفة نسوية تطالب بفك الحصار الحوثي عن ”العبدية“ السعودية تدعو إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن 3 قتلى في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى سيئون
شعر سكان القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، بهزة أرضية، حوالي الساعة 11.30 ظهر اليوم الثلاثاء،وفق وسائل اعلام مصرية.
وكتب عدد من المواطنين المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم شعروا بهزة خفيفة استمرت عدة ثوان، ولاسيما سكان الأدوار العليا.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الشبكة القومية المصرية للزلازل حول تفاصيل تلك الهزة الأرضية.