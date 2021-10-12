برقية عزاء حكومية في استشهاد مناضل كبير في مأرب

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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بعث معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية، برقية عزاء ومواساة في استشهاد المناضل الشيخ ناصر أحمد السعيدي، وهو يؤدي واجبه الوطني في جبهات البطولة وميادين العزة والشرف.

وأشاد رئيس الوزراء، ببطولات ومناقب الشهيد المناضل الشيخ ناصر السعيدي وما سطره من بطولات خالدة في مقارعة مليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة إيرانيا، حتى ارتقى الى جوار ربه شهيدا مجيدا ملتحقا بابنائه الأربعة الابطال الذين سبقوه في الشهادة مقدمين بدمائهم نموذج ملهم بان الشعب اليمني لن يقبل المشروع العنصري الحوثي مهما كانت التضحيات.

واكد ايضا أن هذه المواقف النضالية المشرفة والتضحيات العظيمة للشهيد السعيدي وابنائه الابطال، وتضحيات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ وستكتب باحرف من نور.

وعبر معين، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وكافة آل السعيدي وأبناء الشعب اليمني في رحيل قامة نضالية وطنية كبيرة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده وكل الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته،وفق وكالة سبأ.