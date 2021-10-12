مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بعدن تعتقل 400 مواطن خلال أسبوع

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت رابطة أمهات المختطفين بعدن، إنها رصدت اعتقال أكثر من 400 مواطن في العاصمة المؤقتة عدن من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.

وأكدت الرابطة في بيان لها، إن اعتقال المواطنين في عدن من قبل الانتقالي جاء "دون مسوغ قانوني، بينهم أطفال وكبار في السن".

وعبرت الرابطة عن إدانتها لحملة الاعتقالات التعسفية المتواصلة بحق أبناء محافظة عدن على خلفية الأحداث الأخيرة في كريتر منذ أسبوع.

وحمّلت رابطة أمهات المختطفين، الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين تعسفاً، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا والمخفيين قسرًا فورًا.

ودعت في هذا الصدد، جميع المنظمات الحقوقية إلى مساندة أهالي وذوي المعتقلين تعسفًا والوقوف بجانبهم في أن يعود أبنائهم اليهم سالمين.

وكانت عدن قد شهدت الأسبوع المنصرم مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة تابعة للإنتقالي في مديرية كريتر، ما أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا وجريح.