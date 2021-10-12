وزير الخارجية: لا سلام في المنطقة بدون تغيير سلوك ايران مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بعدن تعتقل 400 مواطن خلال أسبوع رئيس الوزراء: التفجيرات الارهابية تكشف عن تخادم واضح مع مليشيا الحوثي وقفة نسوية تطالب بفك الحصار الحوثي عن ”العبدية“ السعودية تدعو إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن 3 قتلى في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى سيئون ثنائية ديباي تقود هولندا لفوز ساحق بسداسية على جبل طارق البرغوثي أبرزهم.. إسرائيل ترفض شروط حماس لعقد صفقة تبادل بسبب أسرى “VIP” تعرف على «أبو الشهداء» الذي لحق بأبنائه الأربعة في العبدية ”العبدية“.. قصة مديرية يمنية تقاوم الحصار الحوثي منذ 3 أسابيع.. ما سر صمودها؟
قالت رابطة أمهات المختطفين بعدن، إنها رصدت اعتقال أكثر من 400 مواطن في العاصمة المؤقتة عدن من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
وأكدت الرابطة في بيان لها، إن اعتقال المواطنين في عدن من قبل الانتقالي جاء "دون مسوغ قانوني، بينهم أطفال وكبار في السن".
وعبرت الرابطة عن إدانتها لحملة الاعتقالات التعسفية المتواصلة بحق أبناء محافظة عدن على خلفية الأحداث الأخيرة في كريتر منذ أسبوع.
وحمّلت رابطة أمهات المختطفين، الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي بعدن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين تعسفاً، وطالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا والمخفيين قسرًا فورًا.
ودعت في هذا الصدد، جميع المنظمات الحقوقية إلى مساندة أهالي وذوي المعتقلين تعسفًا والوقوف بجانبهم في أن يعود أبنائهم اليهم سالمين.
وكانت عدن قد شهدت الأسبوع المنصرم مواجهات عنيفة بين فصائل مسلحة تابعة للإنتقالي في مديرية كريتر، ما أدى إلى سقوط نحو 20 قتيلا وجريح.