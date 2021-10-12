وقفة نسوية تطالب بفك الحصار الحوثي عن ”العبدية“

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شاركت عشرات اليمنيات، الإثنين، في وقفة احتجاجية بمدينة مأرب، للمطالبة بفك الحصار الحوثي المفروض على مديرية العبدية جنوبي المحافظة.
ونددت النساء في الوقفة الاحتجاجية باستمرار حصار الحوثيين على العبدية التي تحوي 35 ألف شخص، ورفعن لافتات تستنكر تدهور الوضع المعيشي في المنطقة جراء الحصار.
وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية المنظمة من قبل ناشطات، إن "مديرية العبدية تتعرض لحصار خانق من قبل جماعة الحوثي التي منعت دخول الدواء والغذاء والمياه الصالحة للشرب".
وناشد البيان "سرعة التدخل العاجل لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن الذين يتعرضون للإبادة من قبل الحوثيين".
وطالب "التحالف العربي بعمل جسر جوي لإيصال الأدوية والأغذية التي أصبحت منعدمة تماما في المديرية ".
واستنكر البيان ما وصفه" الغياب التام لدور المنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية إزاء الممارسات التي ترتكبها المليشيا الحوثية بحق أبناء المديرية والتي خلفت كارثة إنسانية مروعة".
وفي وقت سابق الإثنين، طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة بالتدخل "العاجل" لفك الحصار عن آلاف المدنيين في العبدية.
ومنذ نحو 3 أسابيع، يحاصر الحوثيون مديرية العبدية بمحافظة مأرب من مختلف المنافذ، بعد أن صدت القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، جميع هجماتهم التي استهدفت السيطرة عليها.