3 قتلى في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى سيئون

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سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى، مساء الإثنين، في انفجار سيارة قرب مستشفى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بحسب مصدر محلي مسؤول.
وقال المصدر ان "انفجار عنيف وقع في سيارة قرب مستشفى سيئون الحكومي وسط مدينة سيئون بحضرموت".
وتابع أن "الأجهزة الأمنية عثرت داخل السيارة على ثلاث جثث متفحمة، فيما أصيب مواطنون (لم يحدد عددهم) كانوا في المكان".
وأفاد بأن "الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب الانفجار وهويات من كانوا داخل السيارة".
وتخضع سيئون لسيطرة القوات الحكومية، وسبق وأن شهدت في السنوات الماضية هجمات وعمليات تبناها تنظيم "القاعدة".
ومن حين إلى آخر، تشهد المدينة عمليات اغتيال وقتل مجهولة تستهدف مسؤولين وعسكريين وأمنيين ومواطنين.
وبجانب نشاط تنظيم "القاعدة"، يعاني اليمن، منذ نحو 7 سنوات، حربا مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.