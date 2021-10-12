ثنائية ديباي تقود هولندا لفوز ساحق بسداسية على جبل طارق

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 277

واصل ممفيس ديباي تسجيل الأهداف مع منتخب هولندا في الفوز الساحق 6-صفر على جبل طارق في استاد فينوورد ليواصل أصحاب الأرض زحفهم نحو التأهل المباشر إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر اليوم الاثنين.

وسجل ديباي ثنائية، أحدهما من ركلة جزاء بينما أهدر ركلة اخرى، ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى تسعة أهداف، أكثر من أي لاعب اخر بين منتخبات أوروبا.

وافتتح فيرجيل فان دايك الأهداف بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها ديباي بعد تسع دقائق من البداية، وأحرز دينزل دمفريس وأرنوت دانجوما ودونيل مالن ثلاثة أهداف اخرى في الشوط الثاني.

وحافظت هولندا على صدارة المجموعة السابعة بفارق نقطتين عن النرويج قبل جولتين على النهاية. ويخوض المنتخب الهولندي مباراتين الشهر المقبل خارج أرضه أمام الجبل الأسبوع قبل استضافة النرويج.

وتصدى برادلي باندا حارس جبل طارق، الذي يخوض مباراته الدولية الأولى، ركلة جزاء من ديباي في الدقيقة 19، لكن بعدها بدقيقتين عورضها عندما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده من تسديدة من مدى قريب، قبل أن يحرز هدفه الثاني من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وهذا الفوز الرابع على التوالي للمدرب المخضرم لويس فان جال، الذي عاد لقيادة منتخب بلاده عقب استقالة المدرب فرانك دي بور عقب فشله في بطولة أوروبا 2020 منتصف العام الحالي.