مقتل ثلاثة اشخاص بـ أنفجار سيارة مفخخة في حضرموت والداخلية تصدر بيان

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نعت وزارة الداخلية اليمنية ثلاثة ضباط اليوم الاثنين، أثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بمركبتهما في مديرية سيئون شمالي محافظ حضرموت شرقي اليمن.
وقال بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة سبأ الرسمية إن ثلاثة ضباط أبرياء قتلا على أيادي الغدر الإرهابية، بعد زرع عبوة ناسفة في مركبتهم، وجارى تمشيط المنطقة للبحث عن منفذي الحادث.
وأكد "البيان" أن هذه العملية الإرهابية لن تثني الوزارة عن القيام بدورها في حفظ الأمن واستقرار البلاد وضبط العناصر الإرهابية والتخريبية.
ودعا جميع المواطنين للقيام بالدور المكمل للأجهزة الأمنية في التبليغ عن أي تحركات أو عناصر إرهابية لردعها والكف عن شرها في زهق الأرواح البريئة.