شركات الصرافة بشبوة تتوقف عن العمل احتجاجا على انهيار الريال

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قررت نقابة الصرافين في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، الإثنين 11 اكتوبر/تشرين الأول، وقف بيع وشراء العملات، حتى إشعار آخر، بسبب انهيار العملة المحلية.
جاء ذلك في تعميم صادر عن النقابة، وجهته إلى جميع الصرافين بالمحافظة، اطلعت عليه الأناضول.
واستثنى التعميم أصحاب الحالات المرضية والحرجة، حيث يمكن تحويل مبلغ لا يتجاوز 2000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالدولار.
ودعا إلى عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين، أو فتح حسابات مالية لهم.
وعزا التعميم هذا القرار بأنه "جاء بسبب الانهيار الكبير للعملة اليمنية، وما تقتضيه مصلحة المواطنين"
ويأتي القرار، في الوقت الذي شهد الريال اليمني تراجعا قياسيا جديدا، حيث بلغ سعر الدولار الواحد في تعاملات الإثنين أكثر من 1250 ريالا.