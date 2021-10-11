انقلاب ناقلة تحمل 200 برميل نفط خام بشبوة ومكتب حماية البيئة بالمحافظة ينفذ ”خطة طوارئ“

الإثنين 11 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انقلبت ناقلة نفط تحمل 200 برميل نفط خام في منطقة عياذ بمديرية جردان بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).

وبحسب مدير عام مكتب حماية البيئة بالمحافظة محمد مجور، فان الناقلة أثناء نقلها للنفط الخام بشكل روتيني ويومي من الشركات المنتجة إلى قطاع 4 في عياذ لتصديره إلى النشيمة بمديرية رضوم خرجت عن مسار الخط ولم يستطع السائق أن يسيطر عليها مما أدى إلى انقلابها.

وأشار مجور الى أن الحمولة قدرت بحوالي 200 برميل، مؤكدا ان مكتب حماية البيئة نفذ، صباح اليوم نزولاً ميدانياً إلى مكان انقلاب الناقلة، وتم تنفيذ خطة طوارئ تتمثل بتجميع التربة الملوثة في نقطة خاصة تم تجهيزها بحسب المعايير البيئية وذلك لكي لاتتفاقم المشكلة بسبب سوء الأحوال الجوية وتنتقل عبر السيول إلى أماكن أخرى وقبل ان تتعمق في التربة أكثر.

وأكد أنه سيتم متابعة الموضوع بشكل نهائي، مشيرا الى اهتمام محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو بالبيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من أي شوائب ومن التلوث وبما يحفظ سلامة وصحة أبناء المحافظة.

وأوضح بأنه سيتم تطبيق عقوبات وغرامات صارمة بحق الشركات المتسببة في حوادث التلوث.

رافق مجور في النزول نائب مدير عام مكتب وزارة النفط والمعادن علي خيران الخليفي ، وعبدالله علي الطوسلي مدير عام هيئة استكشاف وإنتاج النفط وبعض من موظفي هيئة حماية البيئة بالمحافظة.