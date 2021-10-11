شركات الصرافة بشبوة تتوقف عن العمل احتجاجا على انهيار الريال انقلاب ناقلة تحمل 200 برميل نفط خام بشبوة ومكتب حماية البيئة بالمحافظة ينفذ ”خطة طوارئ“ الفنان السعودي الشهير عبدالله السدحان يكشف أصعب مشهد في حياته - فيديو الحكومة تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المحاصرين في ”العبدية“ بمأرب دولة خليجية تتجه للسماح بالتحاق المرأة بالجيش خبير مالي يقدم نصيحة خاصة لنادي لليفربول بخصوص عقد محمد صلاح اجتماع موسع لسلطات شبوة مع مشائخ ووجهاء المحافظة و”بن عديو“ يدعو لنبذ الخلافات وتوجيه كل الطاقات نحو المعركة مع المشروع الفارسي عاجل: التحالف العربي يعلن عن حصيلة كبيرة لقتلى الحوثيين في العبدية جنوبي مأرب خلال 24 ساعة فقط تراجع مستمر للعملة الوطنية والدولار يقترب من 300 بعد الألف في عدن «اليكم أسعار الصرف اليوم» انقسام وبلبلة بين موظفي شركة فيسبوك بسبب تسريبات موظفة سابقة
كشف الفنان عبدالله السدحان، عن أصعب المشاهد التي قام بتمثيلها خلال مسيرته الفنية.
ونشر عبدالله السدحان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر مشهدًا قام بتمثيله في مسلسل “طاش ما طاش” ويشاركه فيه الفنان ناصر القصبي.
وظهر عبدالله السدحان في المشهد، أثناء تعرضه للسجن قبل تنفيذ حكم القصاص ضده؛ حيث كان مقيدًا بالسلاسل أسفل قدميه ويتم أخذه لتطبيق الحكم ليذهب ويصلي قبلها بينما علامات الخوف تبدو عليه.
وعلق السدحان على ذلك المشهد المؤثر قائلًا:”اللحظة هذي كم تعبت فيها، بس المشاعر جميلة”، فيما تفاعل الكثير من المتابعين معه مؤكدين على إعجابهم بأدائه التمثيلي.