الفنان السعودي الشهير عبدالله السدحان يكشف أصعب مشهد في حياته - فيديو

الإثنين 11 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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كشف الفنان عبدالله السدحان، عن أصعب المشاهد التي قام بتمثيلها خلال مسيرته الفنية.

ونشر عبدالله السدحان، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر مشهدًا قام بتمثيله في مسلسل “طاش ما طاش” ويشاركه فيه الفنان ناصر القصبي.

وظهر عبدالله السدحان في المشهد، أثناء تعرضه للسجن قبل تنفيذ حكم القصاص ضده؛ حيث كان مقيدًا بالسلاسل أسفل قدميه ويتم أخذه لتطبيق الحكم ليذهب ويصلي قبلها بينما علامات الخوف تبدو عليه.

وعلق السدحان على ذلك المشهد المؤثر قائلًا:”‏اللحظة هذي كم تعبت فيها، بس المشاعر جميلة”، فيما تفاعل الكثير من المتابعين معه مؤكدين على إعجابهم بأدائه التمثيلي.

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