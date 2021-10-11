دولة خليجية تتجه للسماح بالتحاق المرأة بالجيش

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ذكرت مصادر إعلامية كويتية، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصدد إصدار قرار يتعلق بقبول انخراط المرأة بالجيش الكويتي ضمن منتسبي القوات المسلحة.
وقالت المصادر، إن "القرار المرتقب يستهدف السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بجانب أخوانها الرجال من حماة الوطن والدفاع عن ترابه كضباط وضباط صف من خلال عملهن في قطاعات الخدمات المساندة بوزارة الدفاع، كالخدمات الطبية وغيرها من الإدارات والأقسام في تلك القطاعات".
وأضافت: "الهدف من العملية الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية في خدمة الجيش الكويتي".
وشددت المصادر، على أن "الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح ما بين 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف".