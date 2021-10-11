عاجل: التحالف العربي يعلن عن حصيلة كبيرة لقتلى الحوثيين في العبدية جنوبي مأرب خلال 24 ساعة فقط

الإثنين 11 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الاثنين، تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر مليشيات الحوثي بمديرية العبدية جنوبي مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال التحالف في بيان ان عملية الاستهداف شملت تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 156 عنصرا حوثيا.

واضاف: ملتزمون بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المواطنين اليمنيين من بطش المليشيا.

اوقفنا اقتحام العبدية

وامس الأحد قال التحالف، إن عملياته الجوية القتالية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، في مؤتمر صحفي: نفذنا 118 استهداف لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية خلال الـ 96 ساعة الماضية.

وأشار إلى تدمير 15 آلية عسكرية للمليشيا وخسائر بشرية تجاوزت 400 عنصر إرهابي خلال 96 ساعة الماضية بالعبدية.

وطالب المالكي، المنظمات الأممية وغير الحكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.

استياء شديد

ويوم امس عبر مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مارب عن الاستياء الشديد لعدم قيام الوكالات الأممية والمنظمات الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية بمهامها وواجباتها الإنسانية تجاه المحاصرين في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب.

وأكد المصدر أن حوالي 35 الف شخص يعيشون تحت الحصار والمخاطر والأوضاع الانسانية الصعبة منذ ما يزيد عن عشرين يوماً ، حيث تم منع دخول الاحتياجات الأساسية ، بالإضافة إلى تعريضهم للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل مليشيا الحوثي ، على منازلهم ومزارعهم بشكلٍ هستيري، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأكد المصدر في تصريح صحفي بأنه تمت مخاطبة المنظمات الأممية ولجنة الصليب الأحمر للقيام بواجبهم الإنساني في توفير ممر آمن للاحتياجات الإنسانية الضرورية من غذاء ودواء وإنقاذ الجرحى جراء اعتداءات مليشيا الحوثي على المديرية وآخرها يوم السبت ٩ أكتوبر ٢٠٢١م، إلا أن تلك المنظمات لم تقم حتى هذه اللحظة بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها المهنية والاخلاقية .

وقال المصدر: "إننا في السلطة المحلية بالمحافظة إذ نناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للقيام بالواجب الأخلاقي والقانوني وفقا للتشريعات والمعاهدات الدولية، تجاه هذه المعاناة الإنسانية ؛ نؤكد على أهمية الاستجابة العاجلة والإسراع في تلبية الاحتياجات الضرورية للمحاصرين في مديرية العبدية حيث ينذر الوضع بكارثة إنسانية في كافة المجالات" .