عاجل: التحالف العربي يعلن عن حصيلة كبيرة لقتلى الحوثيين في العبدية جنوبي مأرب خلال 24 ساعة فقط تراجع مستمر للعملة الوطنية والدولار يقترب من 300 بعد الألف في عدن «اليكم أسعار الصرف اليوم» انقسام وبلبلة بين موظفي شركة فيسبوك بسبب تسريبات موظفة سابقة بيان للمبعوث الأممي حول الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة ادانة سعودية للمجلس الانتقالي وتحميله مسئولية الفوضى الأمنية في عدن وزير يمني: إحلال السلام في اليمن لايمكن أن يتم عبر إضعاف الدولة لصالح ”العصابات“.. حوار إيران تكشف مستجدات مفاوضاتها مع السعودية: ”بدأنا التفاوض حول اليمن“ وفاة العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان عن 85 عاما إدانات محلية ودولية لتفجير عدن الذي استهدف موكب المحافط مصر تعلن تقديم الدعم لليمن ورفض المساس بالملاحة في البحر الأحمر
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين:
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1261
بيع الدولار 1270
شراء السعودي 332
بيع السعودي 335
في صنعاء
شراء الدولار 600
بيع الدولار 602
شراء السعودي 158.30
بيع السعودي 158.50