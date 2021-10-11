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تراجع مستمر للعملة الوطنية والدولار يقترب من 300 بعد الألف في عدن «اليكم أسعار الصرف اليوم»

الإثنين 11 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين: 

أسعار الصرف في عدن 

 شراء الدولار 1261

بيع الدولار 1270

شراء السعودي 332

بيع السعودي 335

في صنعاء

 شراء الدولار 600

بيع الدولار 602

شراء السعودي 158.30

بيع السعودي 158.50

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