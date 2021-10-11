بيان للمبعوث الأممي حول الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

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أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشدة، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني أمس.
وقال في بيان نشره مكتبه عبر حسابه على تويتر "هجمات كهذه تزيد من انعدام الثقة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام".
ودانت أمس الأحد، الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والبحرين والكويت ومصر الهجوم، مؤكده أنه عمل إرهابي جبان.
وقتل 6 أشخاص أمس الأحد بانفجار سيارة ملغومة استهدف موكباً يقل مسؤولين في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وفق مصادر أمنية أوضحت أن المسؤولين نجوا من الانفجار.
كما قال مصدر أمني يمني لوكالة فرانس برس إن "سيارة ملغومة كانت تقف في الخط العام بشارع المعلا انفجرت أثناء مرور موكب مسؤولين بينهم محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والأسماك سالم السقطري"، وكلاهما من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي.
كذلك أفاد المصدر عن مقتل 5 من مرافقين الشخصيات، وإصابة 11 شخصاً بينهم 3 مدنيين. وتوفي مصاب في وقت لاحق متأثراً بجراحه، ما رفع الحصيلة إلى 6 قتلى