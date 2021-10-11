ادانة سعودية للمجلس الانتقالي وتحميله مسئولية الفوضى الأمنية في عدن

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حمّل صحفي سعودي ، المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات المسؤولية على الفوضى الأمنية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن.
وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ عبدالله آل هتيلة في تغريدة على تويتر إن"الطرف المعرقل لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض (الانتقالي) يتحمل مسؤولية ما يحدث في عدن ويعتبر في خندق واحد مع المليشيات الحوثية الإيرانية، يتماهى معها وينفذ أجنداتها.
وأشار هتيلة إلى أنه لا يستطيع أي مكوّن إنكار أن الحكومة الشرعية تبقى الممثلة لليمن وشعبه أمام المجتمع الدولي ما يستوجب التعاطي معها مرغمًا.
يأتي هذا تعليقا على حادثة استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة في مديرية التواهي ،بسيارة مفخخة، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.