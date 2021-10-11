إيران تكشف مستجدات مفاوضاتها مع السعودية: ”بدأنا التفاوض حول اليمن“

الإثنين 11 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسني أمير عبد اللهيان، أن بلاده "بدأت محادثات جديدة مع السعودية" حول اليمن، معربًا عن اعتقاده أن تلك المحادثات تمضي في مسار جيد.



جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، نقلت عنها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، صباح الإثنين.



وقال عبد اللهيان إن إيران ترى على الدوام أن حل قضية اليمن يكمن في الطريق السياسي.



وأضاف أن بلاده أعلنت منذ البداية أن طريق الحل العسكري تجاه اليمن مرفوض وقامت بتقديم مشروع الحل السياسي.



وأوضح أن بلاده رحبت دوما بالحوارات الإقليمية من ضمنها مع السعودية، مضيفا: "لقد بدأنا محادثات جديدة مع السعودية وأعتقد أنها تمضي في مسار جيد".



وفي وقت سابق نقل "عربي بوست" عن مصادر عراقية وإيرانية القول إن المباحثات الأخيرة ناقشت كيفية إنهاء الحرب باليمن، وتقاسم السلطة.



يأتي ذلك بعد سلسلة من الجولات التي عُقدت بين الجانبين في العاصمة العراقية بغداد، حيث أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في وقت سابق أن الرياض عقدت جولة رابعة من المفاوضات المباشرة مع إيران، في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تزال في مرحلتها "الاستكشافية"، وذلك خلال مؤتمر صحفي له في العاصمة السعودية مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.



وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين اللدودين منذ عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون سفارة الرياض في طهران، والقنصلية السعودية في مشهد، إثر إعدام رجل الدين السعودي الشيعي البارز نمر النمر.



ويوصف الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعتمد ما يقدر بنحو 20 مليون شخص - ثلثي سكان اليمن - على المساعدات الإنسانية.