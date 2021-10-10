الفريق «الأحمـر» يهاتف اللواء «العرادة» والاخير يضعه في صورة آخر المستجدات الميدانية وتطورات الأوضاع بـ «مأرب»

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 635

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على المستجدات الميدانية ومجمل الأوضاع في المحافظة في ظل استمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على المدنيين وما يسطره الأبطال من ملاحم خالدة.

واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال، إلى تقرير موجز عن الأوضاع الميدانية وأحوال المواطنين والمقاتلين وما يحرزه الأبطال من انتصارات خالدة بدعم من الاشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مواجهة مليشيات الموت والانقلاب والإرهاب الحوثية المدعومة من إيران.

وحيا نائب الرئيس الملاحم والبطولات الخالدة والثبات الأسطوري لأبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والقبائل، وما سطروه من بطولات في كسر المليشيات الانقلابية، وإفشال هجماتها الإرهابية، مشيداً بصمود وتضحيات أبناء مأرب وكل أحرار اليمن المدافعين عن الجمهورية والثورة في جبهات المحافظة وكل جبهات الحرية والكرامة في مختلف المحافظات.

وأكد نائب الرئيس بأن الأعمال الإرهابية المتكررة للمليشيات على مخيمات النازحين والاعيان المدينة والمنشآت الحيوية في بلادنا وفي المملكة، وحصارها الإجرامي لمديرية العبدية وتعز والمدنيين في مختلف ربوع الوطن، وسرقتها للمساعدات ونهب أموال الناس لتمويل احتفالاتها الطائفية، هو نهج إجرامي أدمنته عصابات الموت والتخريب المدعومة من إيران، في محاولاتها المستميتة لتمرير مشاريعها الكهنوتية والتوسعية في بلادنا والمنطقة العربية.

وأشار نائب الرئيس، إلى أن تصعيد المليشيات واصرارها على سفك الدماء وإرهاب الآمنين ومحاصرة المدنيين، يثبت للعالم أجمع رفض الجماعة الانقلابية لكل جهود السلام واستهتارها بالأمم المتحدة والقوانين الدولية، ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لإنهاء جرائمها والحرب التي فرضتها على شعبنا بانقلابها على الدولة ومؤسساتها.

من جانبه تطرق محافظ المحافظة إلى عدد من المواضيع المرتبطة بالمحافظة، مؤكداً أن أبناء مأرب بمختلف مكوناتهم وأطيافهم يقفون على الدوام إلى جوار أبطال الجيش والمقاومة في الدفاع عن الجمهورية وأهداف الثورة ودحر مليشيات الانقلاب الإرهاب والتخريب المدعومة من إيران.