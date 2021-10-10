مقتل 400 حوثياً وتدمير 15 آلية جنوبي مأرب

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال تحالف دعم الشرعية، الأحد 10 اكتوبر/تشرين الأول، إن عملياته الجوية القتالية على مدى 18 يوماً أوقفت اقتحام الحوثيين لمديرية العبدية بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي، في مؤتمر صحفي: “نفذنا 118 استهداف لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية خلال الـ 96 ساعة الماضية”.

وأشار إلى تدمير 15 آلية عسكرية للمليشيا وخسائر بشرية تجاوزت 400 عنصر إرهابي خلال 96 ساعة الماضية بالعبدية.

وطالب “المالكي”، المنظمات الأممية وغير الحكومية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المدنيين المحاصرين بالعبدية.

ويقاتل رجال القبائل في “العبدية” ضد توغل الحوثيين في مناطقهم، التي ستشكل منطلقاً جديداً في محاولات الحوثيين السيطرة على مدينة مأرب (مركز المحافظة الغنية بالنفط).

واستأنف الحوثيون مطلع فبراير/شباط تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش 2.8 مليون نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.