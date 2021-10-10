الحـوثي يتذوق هزيمة جديدة بأطراف «مـأرب»..آخر المستجدات الميدانية

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أحبطت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، محاولات هجومية لمليشيا الحوثي في عدة جبهات، جنوبي محافظة مأرب.
واستهدفت قوات الجيش، مجاميع حوثية، حاولت التقدم في جبهات، جبل مراد، والعبدية، وحريب وأحبطت محاولتها، وأجبرتها على الفرار.
وأسفر الاستهداف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.
إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، خلال الساعات الماضية، بعدة غارات جوية، مواقع وتعزيزات المليشيا في مواقع متفرقة بجبهات المحافظة، مما أدى إلى تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.