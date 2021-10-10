قيادي بارز في ”الانتقالي الجنوبي“ يرفض علاج سائقه الخاص الذي أصيب في أحداث ”كريتر“ الأخيرة

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر مطلعة، برفض قيادي بارز في ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، علاج سائق مدرعته الخاصة واالذي أصيب في اشتباكات مدينة "”كريتر“ الأخيرة.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان نائب قائد الوية الحزام الأمني، جلال الربيعي رفض تسهيل نقل سائق مدرعته الخاصة، أكرم صالح عبدالله مرعي للعلاج خارج البلاد، بعد إصابة بليغة في "الفك" بقذيفة صاروخ موجه أطلقت على المدرعة، خلال الاشتباكات مع مسلحي، أمام النوبي في أحداث كريتر الأخيرة.

وأشارت المصادر الى ان القيادي، جلال الربيعي، تعرض في الحادث نفسة لإصابة طفيفة، وتم إسعافه مع شخصين آخرين، تاركين أكرم الحضرمي، ورائهم ينزف بغزارة، قبل ان يقوم مسلحو أمام النوبي بأضافة.

وناشدت أسرة "الحضرمي" رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي بسرعة التوجيه بعلاجه في الخارج بحسب توصية الأطباء الذين حذروا من عدم قدرته على الأكل أو تحريك الفك حال تأخير عمليات ربط الأعصاب.