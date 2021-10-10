الأمير الشهير الذي دعا محمد صلاح لحفل جوائز إيرثشوت

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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قدم الأمير ويليام دوق كامبريدج الدعوة للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وعدد من المشاهير، لحضور حفل جائزة ”إيرثشوت“ الأولى من نوعها، والتي من المقرر أن تقام يوم 17 أكتوبر الجاري في لندن.

ومن المقر أن يقام الحفل لتوزيع عدد من الجوائز بينها جائزة ”إيرثشوت“، وهي جائزة بيئية عالمية للتعامل مع تغير المناخ، وتقدم للحلول المبتكرة لإصلاح كوكب الأرض.

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ويتم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من بين أكثر من 750 ترشيحا من جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن خمسة فائزين في الحفل يوم 17 أكتوبر، على أن يحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني ودعم مخصص لتوسيع نطاق حلولهم البيئية.

ويتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل الأمير ويليام، والملكة رانيا ملكة الأردن، والمطربة الكولومبية شاكيرا، والممثلة كيت بلانشيت، وأسطورة كرة القدم البرازيلية داني ألفيس، والدبلوماسية البيشية كريستيانا فيجيريس.

ومحمد صلاح هو لاعب كرة القدم الوحيد المدعو للحفل، وذلك تقديرا لدوره المهم والملهم للشباب في الشرق الأوسط، منذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وسجل محمد صلاح 9 أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 9 مباريات مع ليفربول الموسم الحالي.