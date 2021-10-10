أغرب أربع معلومات عن الرجل لا تعرفها نساء اليمن والعرب عنه

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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العديد من المعلومات عن المرأة والرجل التي توارثناها خاطئة، وهو ما أكدته الدراسات، والحقيقة أنه لا يمكن تعميم صفات محددة على جنس بعينه، ولا يمكن القول إن السيدات تحب الدراما والنكد أو أن الرجل بصفة عامة يقود أفضل من المرأة، وفي النهاية، للرجل صفات شخصية وللمرأة صفات أخرى وكلاهما يكمل الآخر.

وفي هذا المقال سوف نستعرض مجموعة معلومات غريبة عن الرجل:

ذاكرة الرجل أضعف من المرأة.

التركيب التشريحي لمخ المرأة يجعلها تتذكر التفاصيل والأشياء بشكل أكبر بكثير من الرجل، كما أن الذاكرة البصرية للمرأة أفضل من الرجل وتستطيع ربط الأماكن والاتجاهات بتفاصيل بسيطة لا يلاحظها الرجل في الأساس.

الرجل أكثر عدائية عن المرأة.

السبب في ذلك يعود للهرمونات حيث يفرز الجسم هرمون الأوكسيتوسين لدى المرأة والرجل في أوقات التوتر، ولكن هرمون الأستروجين في المرأة يساعد على تهدئتها في أثناء أوقات التوتر، بينما يعمل التستوستيرون مع الأوكسيتوسين على جعل الرجل أكثر عدائية وانفعالاً في أوقات التوتر.

الرجل يخزن الدهون في البطن بشكل أكبر من المرأة.

لا داعٍ للتعجب لماذا يمتلك الرجال “كرشاً” أو بطناً كبيراً بمعدل أكبر من النساء، فبالرغم من أن جسم المرأة يخزن الدهون بشكل أكبر من الرجل، فإنها تكون موزعة في أماكن متعددة في الجسم مثل الفخذين، والأرداف، والذراعين، وأسفل البطن، بينما يميل جسم الرجل لتخزين الدهون بشكل كبير في منطقة البطن.

الرجل لا يستطيع تمييز الألوان بشكل كبير.

شارت الدراسات إلى أن مخ الرجل لا يستطيع تمييز العديد من الألوان، والسبب في ذلك يعود غالباً للهرمونات الذكورية التي تؤثر على تطور القشرة البصرية، وتجعل الرجل لا يستطيع التفرقة بين العديد من الألوان.