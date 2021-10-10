مباحثات ”أوروبية ـ أمريكية“ مكثفة لإنهاء حرب اليمن

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أجرى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركينغ مشاورات مكثفة، الأحد 10 اكتوبر/تشرين الأول، مع سفراء عدد من الدول الأوروبية في العاصمة الأردنية عمان ضمن جولة جديدة لبحث استمرار هجوم الحوثيين على مأرب واستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان نشرته على "تويتر" إن القائمة بأعمال سفير البعثة باليمن ماريون لاليس وهيوبرت ياجر السفير الألماني وبيتر ديريك هوف السفير الهولندي اجتمعوا بالمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ.
واوضحت البعثة أن السفراء ناقشوا مع ليندركينغ دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة والإجراءات الملموسة لتحسين الوضع في اليمن.
والجمعة، وصل المبعوث الأمريكي إلى الأردن في جولة مشاورات جديدة تشمل أيضا الإمارات والسعودية وسلطنة عمان سيلتقي خلالها بالحكومة اليمنية وممثلي المجتمع المدني المحلي وكبار المسؤولين الحكوميين الإقليميين والأمم المتحدة وشركاء دوليين آخرين.