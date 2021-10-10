حزب ”الاصلاح“ يدين استهداف موكب محافظ عدن ويدعو إلى سرعة القبض على الجناة

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح اليوم الأحد 10 اكتوبر/تشرين الأول، الهجوم الإرهابي على موكب محافظ عدن أحمد لملس ووزير الثروة السمكية سالم السقطري، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم صحفيان.

ونقل موقع "الصحوة نت" الناطق باسم الحزب عن نائب رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح عدنان العديني قوله "إن الحزب يدين الحادث الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب أحمد لملس محافظ محافظة عدن في التواهي".

ودعا "العديني" الجهات المختصة بسرعة القبض على الجناة والتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة.

وسقط في هذا الهجوم المميت أكثر من 10 قتلى وجرحى بينهم السكرتير الصحفي لمحافظ عدن أحمد أبو صالح والمصور الصحفي طارق مصطفى، فضلا عن قائد حراسته الخاصة صدام الخليفي ومرافقه الشخصي أسامة لملس.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته معين عبدالملك وجها الجهات المختصة بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات استهداف الموكب بسيارة مفخخة بحي حجيف بمديرية التواهي.